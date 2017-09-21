21 сентября 1992 года: Ходжаа вспоминает, как покидала Сухум

О том, как в Сухуме в сентябре 1992 года раздавали хлеб, как бесчинствовали грузинские гвардейцы, и о своем спасительном побеге из осажденного Сухума в Гудауту Sputnik Абхазия рассказала журналист Эмма Ходжаа.