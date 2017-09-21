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Зураб Миквабия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Миквабия: не используем обезьян НИИЭПиТа в опасных экспериментах

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Темы:
90-летие НИИЭПиТа (9)
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О конференции, приуроченной к 90-летию НИИЭПиТа АНА, радио Sputnik Абхазия рассказал директор института, доктор медицинских наук Зураб Миквабия.

"Когда называют обезьян экспериментальными, меня коробит. Я их воспринимаю как наших младших помощников в экспериментах. Мы себе взяли за правило и неукоснительно ему следуем, не использовать обезьян в экспериментах, приводящих к инвалидности или смерти животных", — рассказал Миквабия ведущей Sputnik Абхазия Белле Кварчия. 


Темы:
90-летие НИИЭПиТа (9)

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