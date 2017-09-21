Миквабия: не используем обезьян НИИЭПиТа в опасных экспериментах

О конференции, приуроченной к 90-летию НИИЭПиТа АНА, радио Sputnik Абхазия рассказал директор института, доктор медицинских наук Зураб Миквабия.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба провел журналистам экскурсию по Сухумскому молочному заводу.
В Абхазии 2 750 инвалидов Отечественной войны, в 2017 году на их лечение потрачено 20 миллионов рублей.
В честь празднования Международного дня мира в Сухумском лицее-интернате 21 сентября провели "Единый час духовности "Голубь мира".
Группа альпинистов сорвалась со склона Казбека, сотрудникам МЧС Северной Осетии удалось добраться до пострадавших и начать их эвакуацию.
Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей в первый день 32-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих в литовской Клайпеде.
Более 42 тысяч граждан Армении переехали жить в Россию за последнее десятилетие в рамках программы "Соотечественники".
"Главный узник" Казахстана, бывший премьер страны Серик Ахметов освобожден из колонии, где он сидел за коррупционные преступления.
В Бишкеке пройдет фестиваль искусств "Шанхайский дух — 2017" с участием творческих коллективов из стран Шанхайской организации сотрудничества.
В Беларуси хотят запретить курить на лоджиях и балконах, а киоски с вывесками "Табак" станут менее яркими и расширят ассортимент.
Рижское "Динамо" проиграло десятый матч подряд в чемпионате КХЛ, главный тренер возложил ответственность за неудачи на всю команду.
Почти четверть населения Литвы находится за чертой бедности, правительство страны решило повысить размер социальных выплат на 20 евро.
Фракции социалистов и Либерально-демократической партии покинули заседание парламента Молдовы, не желая участвовать в противостоянии с президентом.
В Таджикистане местный житель приговорен к 14 годам лишения свободы за членство в террористической организации и призывы к войне в Сирии.
Органы безопасности и правоохранительные структуры России и Узбекистана усилят обмен информацией для борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Замглавнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймс Эверард рассказал о новых вызовах в странах Балтии и Польше и заявил об усилении альянса в Эстонии.
Группа альпинистов сорвалась со склона Казбека, сотрудникам МЧС Северной Осетии удалось добраться до пострадавших и начать их эвакуацию.
Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей в первый день 32-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих в литовской Клайпеде.
Более 42 тысяч граждан Армении переехали жить в Россию за последнее десятилетие в рамках программы "Соотечественники".