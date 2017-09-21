Миквабия: не используем обезьян НИИЭПиТа в опасных экспериментах





"Когда называют обезьян экспериментальными, меня коробит. Я их воспринимаю как наших младших помощников в экспериментах. Мы себе взяли за правило и неукоснительно ему следуем, не использовать обезьян в экспериментах, приводящих к инвалидности или смерти животных", — рассказал Миквабия ведущей Sputnik Абхазия Белле Кварчия.