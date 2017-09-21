Тужба: лидеры европейских стран в плену грузинских иллюзий

В ответ на заявления на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководителей Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии, в которых они осудили нарушения прав человека и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии, МИД Абхазии сделал заявление.
В течение 36-го театрального сезона, который завершился 21 сентября 2017 года, зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты в фойе и на сайте РУСДРАМа. Кто и в каких номинациях стал лучшим, читайте в материале Sputnik Абхазия.
В пятницу на территории Черноморского побережья Абхазии наблюдаются незначительная смена воздушных масс и перепады температуры воздуха и атмосферного давления, сообщает отдел Гидромета Госкомитета по экологии Абхазии.
Сегодня Стивен Кинг - один из самых тиражных писателей: в мире продано более 400 миллионов экземпляров его книг.
Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.
Сборная Казахстана по легкой атлетике заняла первое место на Азиатских играх, завоевав 10 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.
МАГАТЭ подписало договоренности с "Росатомом" о сотрудничестве в сфере рекультивации хранилищ урановых отходов в Кыргызстане.
Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят до 2020 года.
Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.
Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.
Настоящий кошмар обрушился на север Молдовы: град размером в орех выпал во Флорештском районе, побив крыши и стекла.
В Таджикистане начали наказывать студентов, приезжающих на учебу за рулем: первым пятерым провинившимся грозит отчисление.
ООН выделит $6,5 млн на сохранение ландшафтов ирбиса в Узбекистане: программа сохранения среды обитания снежных барсов рассчитана на 2017-2021 годы.
Эстонский парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию по предотвращению семейного насилия, вызывающую немало споров в обществе.
Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.