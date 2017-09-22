17:29 22 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Хавинсон
© Sputnik / Томас Тхайцук

Профессор Хавинсон: узнаем гены длительной жизни

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Главный специалист по геронтологии и гериатрии, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки России, профессор, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии (2011-2015 гг.) Владимир Хавинсон в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал геронтологии в Абхазии.

"Мы узнали, что в Абхазии около тысячи человек долгожителей и 16 человек, которые превзошли рубеж в сто лет, а одной женщине исполнилось 112 лет.  Сейчас мы будем изучать генетический паспорт и узнавать, какие же гены наиболее благоприятны для длительной жизни, а какие не очень", — сказал Хавинсон.


По теме

Доклады, лекции, фотовыставка: НИИЭПиТ рассказал, как отметит 90-летие
НИИЭПиТ готовится к празднованию 90-летия
НИИЭПиТ: обезьяны за рабочий день устают от посетителей



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тигр в сафари-парке, архивное фото
    Ди Каприо одобряет

    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram поделился новостью о возвращении почти исчезнувшего туранского тигра в Казахстан.

  • В Бишкеке нарушителей продолжают привлекать к общественным работам
    Из хулиганов - в дворники

    В Бишкеке с начала года к общественным работам привлекли 39 человек: такое наказание суд назначал, в том числе, за мелкое хулиганство и пьяное вождение.

  • Артист Сергей Безруков
    Лучше, чем в Москве

    На кинофоруме стран СНГ "Минск-2017" актер Сергей Безруков представил картину "После тебя" и признал, что сниматься в Беларуси ему нравится больше, чем в Москве.

  • Здание Малой гильдии
    Слет мэров

    Рига первой в Восточной Европе принимает саммит мэров столиц ЕС: свое участие подтвердили представители более двух десятков городов.

  • Посольство РФ в Литве, архивное фото
    Игры с маргиналами

    В Литве предпочитают заигрывать с различного рода российскими политическими маргиналами, заявило посольство РФ в республике.

  • Президентура РМ
    Президент – всему голова

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
Зритель выбирает: кому в Русдраме отдали свои симпатии театралы Абхазии
Зритель выбирает: кому в РУСДРАМе отдали свои симпатии театралы Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia