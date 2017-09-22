Профессор Хавинсон: узнаем гены длительной жизни

Главный специалист по геронтологии и гериатрии, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки России, профессор, президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии (2011-2015 гг.) Владимир Хавинсон в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал геронтологии в Абхазии.
Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по новеллам Михаила Лакрба. О том, как проходили съемки по новелле "Ведьма", рассказала корреспонденту Sputnik молодой режиссер Илона Хварцкия.
Торжественный военный парад в честь 24-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2017 года.
День осеннего равноденствия — астрономическая осень в северном полушарии, и весна — в южном. 22 сентября 2017 года в 23 часа 03 минуты Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное.
В Моздокском районе Северной Осетии неизвестные обстреляли пост полиции, возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram поделился новостью о возвращении почти исчезнувшего туранского тигра в Казахстан.
В Бишкеке с начала года к общественным работам привлекли 39 человек: такое наказание суд назначал, в том числе, за мелкое хулиганство и пьяное вождение.
На кинофоруме стран СНГ "Минск-2017" актер Сергей Безруков представил картину "После тебя" и признал, что сниматься в Беларуси ему нравится больше, чем в Москве.
Рига первой в Восточной Европе принимает саммит мэров столиц ЕС: свое участие подтвердили представители более двух десятков городов.
В Литве предпочитают заигрывать с различного рода российскими политическими маргиналами, заявило посольство РФ в республике.
Президент Молдовы Игорь Додон намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.
Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане уничтожили караван с оружием условных боевиков в ходе учений на горном полигоне Ляур.
МИД предлагает помогать узбекистанцам, оставшимся за границей без денег, соответствующий документ внесен на рассмотрение правительства.
С весны следующего года компания Ryanair открывает прямое авиасообщение между Таллинном и кипрским городом Пафос.
В Моздокском районе Северной Осетии неизвестные обстреляли пост полиции, возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
В Баку введены в строй предприятия по вторичной переработке сырья, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.