Арсалия: ученики Кецба через танцы получали любовь к нацкультуре

В соревнованиях по триатлону "IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI 2017" примут участие более 1700 человек из 17 стран, рассказала корреспонденту Sputnik администратор клуба "СпортАпсны" Карина Цикутания.

Когда ты знаешь, как роскошно хочешь жить, но не знаешь, как достигнуть такой жизни - пора спуститься на землю, считает колумнист Sputnik Южная Осетия Виктория Тигиева.