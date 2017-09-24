Сидоренко о лечении туберкулеза: изобрели уникальные нанокапсулы

Академик Анатолий Сидоренко в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о применении современных технологий, которые помогают в лечении тяжелых форм туберкулеза, устойчивых к лекарствам.

Молдавским ученым удалось совершить прорыв в лечении некоторых форм туберкулеза и изобрести уникальные нанокапсулы, которые внедряются в резистентную к антибиотикам оболочку бактерии и транспортируют частицы лекарства внутрь.

Об уникальном изобретении в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко.