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Дмитрий Чеснов
© Sputnik. Виктор Толочко

Чеснов: температура в 38 градусов у ребенка с простудой — это норма

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Известный минский педиатр Дмитрий Чеснов дает советы мамам, в каких ситуациях и какую температуру у болеющих детей нужно сбивать.

"Температура в самой распространенной ситуации связана с активным синтезом защитных иммунных тел, и известно, что эта активность их синтеза происходит при температуре в 38 градусов. Значит, 38 для ребенка с простудой — это норма, это хорошо. И даже если ребенок хорошо переносит температуру 38,2-38,3, ее не нужно снижать. Но нужно помнить, что температура потребляет много воды и глюкозы. Поэтому я и настаиваю на сладеньком подпаивании ребенка в его удовольствие, но ни в коем случае не насильно", — говорит Чеснов в интервью радио Sputnik Беларусь.

В то же время, по словам специалиста, есть ситуации, когда температура невысокая, например 37,6, но у ребенка озноб и нарушения самочувствия, в таких ситуациях температуру следует снизить, говорит доктор.




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