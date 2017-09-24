Чеснов: температура в 38 градусов у ребенка с простудой — это норма

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Известный минский педиатр Дмитрий Чеснов дает советы мамам, в каких ситуациях и какую температуру у болеющих детей нужно сбивать.