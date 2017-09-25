Ахуба: к вечеру понедельника водоснабжение в Сухуме планируем восстановить

О причинах отключения водоснабжения в столице Sputnik Абхазия рассказал руководитель Коммунального управления администрации столицы Дмитрий Ахуба.
Премьерой спектакля "Ревизор" по пьесе Гоголя 26 октября откроется 37 театральный сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
В Госкомитете по репатриации прошла встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции, которые прибыли в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании 24 годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.
В Алматы обнаружили подпольный цех по сборке iPhone: смартфоны собирались из оригинальных материнских плат и поддельных комплектующих.
Жители Бишкека встревожены нехваткой некоторых видов угля и опасаются, что не смогут запасти достаточное количество топлива на зимний сезон.
Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, в том числе об оказании аварийной помощи друг другу.
В Латвии поняли, что Россия выполняет свои обещания по сокращению транзита: грузооборот Рижского порта в этом году сократился почти на 5 процентов.
Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправки, дающие возможность работающим бабушками и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за внуками.
Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдовы в Одесскую область.
Причиной аварийной посадки самолета рейса из Хорога в Душанбе авиакомпании "Таджик Эйр" стала неполадка одного из двигателей.
В Узбекистане с 1 октября будет введена новая рейтинговая система оценки работы врачей, медсестер и медицинских учреждений.
В Таллинне открывается XI Международный фестиваль "Петербургский театральный сезон": зрителям представят постановки трех театров Северной столицы.
МИД Южной Осетии заявил, что Каталония имеет право на самоопределение: ведомство прокомментировало намерение каталонцев 1 октября провести референдум.
Азербайджанский фильм "Степняк" номинирован на кинопремию международного фестиваля Golden Fox Awards, который пройдет в Калькутте (Индия).
Министру образования и науки России Ольге Васильевой присвоено звание почетного доктора Армянского педагогического университета.