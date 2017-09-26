Хинтба: РУСДРАМ включен в программу Минкультуры России "Большие гастроли"

На имя генерального директора театра Ираклия Хинтба также пришло письмо с приглашением нашего театра принять участие в престижном Володинском фестивале в Санкт-Петербурге со спектаклем "Пять вечеров". Все подробности – в подкасте.