Кардиолог Отырба: в Абхазии "молодеет" инфаркт миокарда

"Может быть, раньше мы могли говорить о том, что признаки атеросклероза и сердечно сосудистых заболеваний в Абхазии в значительно меньшей степени были выражены в силу традиций нашего отношения к здоровью, включая воздержанность во многом. То есть умеренность всегда была характерна для абхазов – не переедали, не перепивали, много работали даже в преклонном возрасте. Сейчас, когда мы стали стремиться шагать в ногу со временем, не воздерживаемся в питании, в употреблении алкоголя. К этому еще прибавился малоподвижный образ жизни. Все это сказывается на состоянии сердечно сосудистой системы", — отметила Людимла Отырба.