Кобахия: пояс погибшей Жанны Гвинджия – символ возвращения с войны

Герой Абхазии, замминистра культуры и историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik Абхазии историю Жанны Гвинджия, погибшей в вертолете над селом Лата в декабре 1992 года.





"Сегодня я передаю в Государственный музей Боевой славы Абхазии серебряный пояс, принадлежавший Жанне Гвинджия. Этот пояс она передала Баталу Джопуа в декабре 1992 года и собиралась вернуться за ним через два дня", — рассказал Батал Кобахия.