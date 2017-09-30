Кобахия: пояс погибшей Жанны Гвинджия – символ возвращения с войны

Герой Абхазии, замминистра культуры и историко-культурного наследия республики Батал Кобахия рассказал Sputnik Абхазии историю Жанны Гвинджия, погибшей в вертолете над селом Лата в декабре 1992 года.
Завершился пятый конкурсный день международного шоу "Ты супер! Танцы". 15 танцоров пытались удивить членов жюри своими яркими первыми номерами на проекте.
Трагической историей времен Отечественной войны народа Абхазии поделился в радиостудии Sputnik заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.
В концерте приняли участие народные артисты Абхазии, оперные исполнители и государственный ансамбль танца "Шаратын".
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.
Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.
В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.
Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала возмутительным выдворение из Молдовы журналистки Дарьи Асламовой.
Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.