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Астамыр Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Астамыр Ахба: начинаем развивать гастрономический туризм в Абхазии

Радио
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О развитии гастрономического туризма на радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

Делегация из Абхазии принимала участие в международном туристическом инвестиционном форуме ITIF-2017, который проходил в Москве с 17 по 19 сентября. Темой одного из круглых столов форума было развитие гастрономического туризма. 

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