Вадим Красносельский о транспортном сообщении между Абхазией и ПМР

О перспективах налаживания транспортного сообщения между Абхазией и ПМР на радио Sputnik Абхазия рассказал президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Президент ПМР Вадим Красносельский в эксклюзивном интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как прошел его визит в Абхазию, об участии в торжествах в честь годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие соглашения были подписаны между двумя республиками, о российских миротворцах в Приднестровье и об отношениях в Молдовой.
В международном теннисном турнире "Большая Абхазская Шляпа", который проходит ежегодно в Гагре, участвовали российские и абхазские любители тенниса.
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В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.