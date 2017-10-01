Вадим Красносельский о транспортном сообщении между Абхазией и ПМР

"К сожалению, мы находимся в непростой ситуации, являясь заложниками непростых геополитического столкновения между Россией и Украиной. Также непростое отношение со стороны Молдовы. Выдворяются граждане Российской Федерации. Кроме того, мы относимся и к Украине, и к России как к гарантам переговорного процесса", — сказал Вадим Красносельский в интервью журналисту Sputnik Абхазия Белле Кварчия. Все подробности слушайте в подкасте.