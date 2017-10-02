Мартынов о выборах в Каталонии: пройдена точка невозврата

Исход референдума в Каталонии показал низкое качество правящих кругов на Западе, отметил в интервью Sputnik заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор политических наук Борис Мартынов.

В Каталонии в воскресенье состоялся референдум о независимости, который Мадрид считает незаконным и проведение которого заблокировал Конституционный суд Испании. По заявлению полиции, ей удалось взять под контроль большую часть из 2,3 тысячи участков, где должно было пройти голосование.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор политических наук Борис Мартынов в интервью Sputnik дал оценку состоявшемуся референдуму.



