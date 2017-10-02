Дмитриев: увидят ли когда-нибудь болельщики матч "Реал" — "Барселона"?

По результатам референдума, состоявшегося в воскресенье 1 октября в Каталонии, 90% голосовавших от общего числа избирателей поддержали отделение автономии от Испании.

В сложившейся ситуации нужно проявить мудрость не только политикам, но и чиновникам от футбола, считает спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев. По словам собеседника, в спортивном плане результат референдума — это минус. Чемпионат Испании без "Барселоны" можно сравнить с Чемпионатом России без "Спартака", "ЦСКА" и "Зенита".

"Здесь, на мой взгляд простого болельщика, нужно проявить мудрость чиновникам от футбола. Когда идут заявления о том, что если Каталония отделится, "Барселона" будет снята с испанского чемпионата, здесь нужно подумать дважды. Это палка о двух концах. С одной стороны, если Каталония будет отдельной страной, болельщики больше никогда не увидят матч "Реал" — "Барселона", но с другой стороны, согласно уставу Всемирной федерации футбола, чиновники, которые курируют игру в разных странах, не имеют права делать политические заявления", — сказал Дмитриев в интервью радио Sputnik Беларусь..







