Гаспарян: независимость может создать сложности экономике Каталонии

В Каталонии 3 октября проходит всеобщая забастовка. По сообщениям ряда СМИ, местные жители выражают массовый протест против насильственных действий полиции во время проведения воскресного референдума о независимости автономии, тогда пострадали около тысячи человек. Даже футболисты "Барселоны" решили подключиться к всеобщей забастовке и поддержать стремление своих земляков к суверенитету.

Известный российский политический эксперт, писатель Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в пока еще единой Испании.

"Пассионарный элемент в Каталонии был, и он никуда не делся, уже на протяжении 95 лет продолжается стремление Каталонии добиться независимости. Но многие не учитывают связанные с этим смежные риски. Дело не в том, что Мадрид может согласно конституции ввести внешнее управление над Каталонией. Дело скорее связано с экономикой", — говорит Гаспарян.

В том случае, если Каталония выходит из состава Испании, Европейский союз уже объявил о том, что бывшая автономия не сможет автоматически вступить в ЕС, а должна будет проходить всю процедуру. А это сложности и с продажей товаров, и с туристическим кластером, отмечает эксперт.