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Армен Гаспарян
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Гаспарян: независимость может создать сложности экономике Каталонии

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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (31)
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Историк, писатель, общественный деятель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь всеобщую забастовку в Каталонии и возможные сценарии развития событий после референдума о независимости автономии.

В Каталонии 3 октября проходит всеобщая забастовка. По сообщениям ряда СМИ, местные жители выражают массовый протест против насильственных действий полиции во время проведения воскресного референдума о независимости автономии, тогда пострадали около тысячи человек. Даже футболисты "Барселоны" решили подключиться к всеобщей забастовке и поддержать стремление своих земляков к суверенитету.

Известный российский политический эксперт, писатель Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в пока еще единой Испании.

"Пассионарный элемент в Каталонии был, и он никуда не делся, уже на протяжении 95 лет продолжается стремление Каталонии добиться независимости. Но многие не учитывают связанные с этим смежные риски. Дело не в том, что Мадрид может согласно конституции ввести внешнее управление над Каталонией. Дело скорее связано с экономикой", — говорит Гаспарян.

В том случае, если Каталония выходит из состава Испании, Европейский союз уже объявил о том, что бывшая автономия не сможет автоматически вступить в ЕС, а должна будет проходить всю процедуру. А это сложности и с продажей товаров, и с туристическим кластером, отмечает эксперт.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (31)

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