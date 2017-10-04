4 октября 1992 года: Рафаэль Ампар вспоминает время после боев за Гагру

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
О ситуации на дорогах Абхазии, о нарушениях правил, штрафах и взяточничестве рассказал в радиостудии Sputnik Абхазия заместитель начальника ГАИ республики Геннадий Арсалия.
Гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская" пройдут в рамках программы Министерства культуры России "Большие гастроли – 2017".
Престижную награду получили трое исследователей – из Германии, Швейцарии и Великобритании.
В Южную Осетию прекращена подача электроэнергии из-за ремонта линии электропередач на североосетинском участке.
В Азербайджане придумали новый способ борьбы со свободным доступом детей к нежелательным программам в интернете.
Как семья нынешнего посла США в России Джона Хантсмана связана с Арменией или чего вы не знали о новом представителе Белого дома.
По факту крушения самолета с медиками под Алматы, в результате которого погибли пять человек, заведено уголовное дело.
Жертвой разъяренной коровы, нападавшей накануне на людей в центре Бишкека, стала, как выяснилось, еще и 91-летняя старушка. Корову ждет смертная казнь!
Очередной раунд переговоров по Донбассу пройдет в среду в Минске – на повестке выполнение минских договоренностей и обмен пленными.
Посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш подвел предварительные итоги российско-белорусских учений «Запад-2017», рассказав об опасениях и надеждах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Литвы Далю Грибаускайте в распространении «фейковых новостей».
Молдова стоит на краю долговой ямы – внешний долг по итогам июня 2017 года превысил отметку в 6,5 миллиардов долларов.
Рейс таджикской авиакомпании «Таджик Эйр» сообщением Душанбе-Москва задержан в таджикской столице из-за неисправности самолета.
Бренд Ravon, под которым в Узбекистане производятся несколько моделей автомобилей, стал официальным спонсором сборной России по футболу.
Эксперты считают, что председательствующая в Евросоюзе Эстония придерживается двойных стандартов в отношении Каталонии.
В Южную Осетию прекращена подача электроэнергии из-за ремонта линии электропередач на североосетинском участке.
В Азербайджане придумали новый способ борьбы со свободным доступом детей к нежелательным программам в интернете.
Как семья нынешнего посла США в России Джона Хантсмана связана с Арменией или чего вы не знали о новом представителе Белого дома.