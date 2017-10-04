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4 октября 1992 года: Рафаэль Ампар вспоминает время после боев за Гагру

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Темы:
"413 дней" (52)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"После освобождения Гагры у нас была пара дней, чтобы прийти в себя. Это было 3 и 4 октября. Мы постарались привести в порядок БМП и свои, и бывшие грузинские", — вспоминает ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Рафаэль Ампар. 


Темы:
"413 дней" (52)

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