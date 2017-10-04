4 октября 1992 года: Рафаэль Ампар вспоминает время после боев за Гагру





"После освобождения Гагры у нас была пара дней, чтобы прийти в себя. Это было 3 и 4 октября. Мы постарались привести в порядок БМП и свои, и бывшие грузинские", — вспоминает ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Рафаэль Ампар.