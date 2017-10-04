Квеквескири: 70 делегатов представят Абхазию на Всемирном фестивале молодежи

Около семидесяти делегатов представят Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, рассказал Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.

В Сочи приедут тысячи делегатов из разных стран на самое крупное в мире мероприятие для молодежи и студентов.

"На фестиваль в Сочи от Абхазии поедут представители различных сфер: архитектуры, науки, спорта, творческие люди. Мы постарались представить все сферы, в которых задействована молодежь нашей страны", — отметил Квеквескири.



