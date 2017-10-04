Красносельский: вывод миротворцев из ПМР – прямой путь к войне

В преддверии обсуждения Генеральной ассамблеей ООН вопроса о выводе иностранных войск с территории Молдовы споры о том, стоит ли сохранить прежний миротворческий формат в зоне безопасности на Днестре, разгораются с новой силой.
Сторонники вывода оперативной группы российских войск из региона апеллируют к суверенитету и независимости Молдовы, что исключает присутствие в стране военных контингентов других государств.
Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населенного пункта Колбасное.
На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.