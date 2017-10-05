5 октября 1992 года: Алхас Шамба вспоминает бои за Гагру





"5 октября наша группа была привезена в район пицундского морвокзала. Нас посадили на три катера, и мы поплыли в сторону противника. Задачей было высадиться в тылу врага на трассе и держать оборону до последнего бойца, пока наши не прорвут оборону", — вспоминает ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Алхас Шамба.