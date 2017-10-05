Ярмуш: РФ ответит на предложение США отнести RT к иностранным агентам

Предложение включить RT в список иностранных агентов является ограничением свободы прессы и посягает на независимость журналистов и свободы прессы, отметила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в интервью радио Sputnik.

Москва ответит "на беспрецедентное и беспричинное давление" на российские СМИ в США. Об этом агентству Интрефакс сообщил источник в правительственных кругах России. По его словам, меры могут коснуться всех американских СМИ, действующих на территории Российской Федерации.

"Если такие меры будут приняты, то, безусловно, Российская Федерация будет принимать ответные меры в отношении СМИ, зарегистрированных в США, которые ведут свою деятельность на территории России", — сказала в интервью Sputnik Мария Ярмуш.

Недавно члены конгресса США выступили за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. В свою очередь главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян высказала мнение, что подобная мера может привести к прекращению работы этого СМИ в Соединенных Штатах.