Захарова: предпринимаемые США меры к RT избирательны

Сегодня в Совете Федерации прошло заседание, посвященное инициативе законодателей США, согласно которой американские операторы смогут отказывать российским компаниям в трансляции телепрограмм на территории страны.
Ограничения в отношении американских журналистов, в том числе и представителей негосударственных масс-медиа, могут быть установлены МИД РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Сегодня в Совете Федерации прошло заседание, посвященное инициативе законодателей США, согласно которой американские операторы смогут отказывать российским компаниям в трансляции телепрограмм на территории страны.
Политолог и эксперт по международной безопасности рассуждают о новых врагах Запада и микроскопических американских журналистах.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие около 70 делегатов из Абхазии, пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, рассказал Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.
Ограничения в отношении американских журналистов, в том числе и представителей негосударственных масс-медиа, могут быть установлены МИД РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.
В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.
Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
Депутаты Демпартии зарегистрировали в парламенте проект по изменению полномочий президента как главнокомандующего вооруженными силами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.
Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.