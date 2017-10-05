Захарова: предпринимаемые США меры к RT избирательны

Ограничения в отношении американских журналистов, в том числе и представителей негосударственных масс-медиа, могут быть установлены МИД РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Речь идет о целенаправленных мерах, которые подразумевают под собой весь инструментарий давления, включая административный ресурс и информационное давление, которые направлены исключительно на один российский канал", — подчеркнул Захарова.

Сегодня в Совете Федерации прошло заседание, посвященное инициативе законодателей США, согласно которой американские операторы смогут отказывать российским компаниям в трансляции телепрограмм на территории страны.