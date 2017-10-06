Маскалев: политики в Украине пытаются "поставить телегу впереди лошади"

Руководитель пресс-службы Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Алексей Маскалев прокомментировал радио Sputnik Беларусь возможность компромисса по размещению миротворцев в Донбассе.

Россия представила в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по размещению миротворцев в Донбассе на разграничительной линии, с целью охраны наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украина российские предложения отвергает, настаивая на расширенном мандате миротворцев, который бы позволял размещать миротворцев по всей территории Донецкой и Луганской областей.

Есть ли надежда найти компромиссное решение? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил руководитель пресс-службы Посольства Российской Федерации в Беларуси Алексей Маскалев.

"Российская Федерация 5 сентября сего года официально представила в Совбез ООН проект резолюции "Об учреждении миссии ООН по содействию и охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины". Текст размещен на сайте ООН под символом S 2017 754, так что любой желающий может с ним ознакомиться. Но украинские политики пытаются поставить "телегу впереди лошади", что умышленно нацелено на развал с большим трудом достигнутого взаимопонимания", — констатирует Маскалев.

Руководитель пресс-службы в интервью радио Sputnik Беларусь особо отметил позитивное отношение к российским предложениям о миротворческой миссии ООН со стороны немецких и французских партнеров по "нормандской четверке".