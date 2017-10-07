Тимур Кубрава: замена бланков ИНН в Абхазии проходит вяло

Что грозит в случае несвоевременной замены бланков ИНН, слушайте в подкасте.
Старые бланки ИНН в Абхазии будут действительными до 30 ноября 2017 года. Чем чревата несвоевременная замена документов, на радио Sputnik Абхазия рассказали пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Абхазии Георгий Габуния и начальник управления информатизации ведомства Кубрава Тимур.
Что грозит в случае несвоевременной замены бланков ИНН, слушайте в подкасте.
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Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.