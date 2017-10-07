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Аремн Капикян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Капикян: перед "Афоном" сразу стояла задача победить в чемпионате Абхазии

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Армен Капикян, тренер команды "Афон", победившей в Чемпионате Абхазии по футболу, на радио Sputnik Абхазия.

"Изначально, когда только я пришел, поставил перед ребятами задачу победить. И мы начали усердно тренироваться в январе. Главное, быть хорошо подготовленным физически, тогда можно обыграть любого соперника", — отметил Капикян. 


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