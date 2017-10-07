Капикян: перед "Афоном" сразу стояла задача победить в чемпионате Абхазии





"Изначально, когда только я пришел, поставил перед ребятами задачу победить. И мы начали усердно тренироваться в январе. Главное, быть хорошо подготовленным физически, тогда можно обыграть любого соперника", — отметил Капикян.