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Олег Барциц

Барциц: золото на "Золотой осени 2017" у пяти брендов Абхазии

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Об итогах участия абхазской делегации в Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в интервью Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимали участие в Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в Москве на ВДНХ.

По словам Олега Барциц, золотые награды взяли абхазские бренды: мед, асыдзбал, аджика, джем.

Все подробности слушайте в подкасте. 

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