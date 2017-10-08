Достов: как с помощью соцсетей можно повлиять на президентскую гонку

Если бы можно было, купив рекламу в Facebook, выиграть выборы в США, в стране было бы очень много желающих стать президентом, считает председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" РФ Виктор Достов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг сожалеет о поспешных выводах, сделанных после президентской кампании в США. Если ранее создатель популярной социальной сети отмечал, что считает безумной мысль о том, что дезинформация в Facebook изменила ход и результат президентских выборов, то сейчас Цукерберг называет такое отношение несерьезным.

Ранее в Facebook была опубликована информация о том, что якобы российские боты покупали рекламу в соцсети для влияния на президентскую гонку. Представители Facebook, Google Twitter в ближайшее время должны выступить на открытом слушании по России в Конгрессе США.

Председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" РФ Виктор Достов прокомментировал на радио Sputnik саму идею о влиянии на президентскую гонку через социальную сети, а также реакцию основателя Facebook Марка Цукерберга.

"Мне кажется безумной идея о том, что на ход выборов в США можно повлиять через социальную сеть. Понятно, что на ход выборов сильно влияют реклама и пиар, и сеть — это один из инструментов, но я даже не думаю, что он главный. Есть телевидение, наружная реклама, газеты. И я больше верю в человечество в том плане, что вряд ли владение "Фейсбуком" и какие-то манипуляции в нем позволяют кардинально менять судьбу", — сказал Достов в эфире радио Sputnik Беларусь.