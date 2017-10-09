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Дмитрий Журавлев
РИА Новости / Александр Натрускин

Журавлев: Турция стремится сократить сотрудничество с США

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Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Ситуацию агентству Sputnik комментирует российский политолог Дмитрий Журавлев.

Посольство Турции в США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. Соответствующая информация опубликована в Twitter дипломатической миссии.

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — гласит сообщение.

Накануне о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции объявило посольство США в Анкаре.

"Вопросы виз – это всегда вопросы сотрудничества между странами. Поэтому подобное решение с турецкой стороны означает, что Турция стремится сократить это сообщение с США. Это связано с различием позиций двух стран", — отметил политолог в интервью радио Sputnik.




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