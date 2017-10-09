Журавлев: Турция стремится сократить сотрудничество с США

"Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США", — гласит сообщение.
Накануне о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции объявило посольство США в Анкаре.
"Вопросы виз – это всегда вопросы сотрудничества между странами. Поэтому подобное решение с турецкой стороны означает, что Турция стремится сократить это сообщение с США. Это связано с различием позиций двух стран", — отметил политолог в интервью радио Sputnik.