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Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев
© Sputnik. Александр Натрускин

Шмелев: ситуация на Женевских дискуссиях заморожена

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Что может поспособствовать продвижению Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, Sputnik Абхазия прокомментировал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

"Считаю, что в настоящее время ситуация на Женевских дискуссиях заморожена. Ситуация будет решена лишь в случае, если Тбилиси признает независимость Абхазии и Южной Осетии", подчеркнул Борис Шмелев. 

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Очередной раунд дискуссий намечен на 10-11 октября 2017 года. 


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