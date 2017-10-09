Шмелев: ситуация на Женевских дискуссиях заморожена

Что может поспособствовать продвижению Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, Sputnik Абхазия прокомментировал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

"Считаю, что в настоящее время ситуация на Женевских дискуссиях заморожена. Ситуация будет решена лишь в случае, если Тбилиси признает независимость Абхазии и Южной Осетии", подчеркнул Борис Шмелев.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Очередной раунд дискуссий намечен на 10-11 октября 2017 года.



