9 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по проблеме распространения мраморного клопа на территории республики.
Хаджимба: нужны радикальные меры по борьбе с мраморным клопом
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Президент дал указание заложить в бюджет следующего года средства для закупки препаратов для уничтожения клопа, определить наиболее эффективные препараты, определить время и сроки, наиболее эффективные для борьбы с насекомым.
"К среде создать комиссию по борьбе с мраморным клопом, определить ее состав и четкий план действий по борьбе с насекомым. При этом, приступить к борьбе с мраморным клопом уже завтра, не дожидаясь формирования комиссии", — поручил собравшимся на совещание Рауль Хаджимба.
В память о Заслуженном мастере спорта СССР, уроженце абхазского города Очамчыра и легенде советского футбола, Виталии Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, в Сухуме прошел товарищеский матч между ФК "Эрцаху" и "Сборной Абхазии", организованный Госкомитетом по физической культуре и спорту и Федерацией футбола республики.