Хаджимба: нужны радикальные меры по борьбе с мраморным клопом

Президент дал указание заложить в бюджет следующего года средства для закупки препаратов для уничтожения клопа, определить наиболее эффективные препараты, определить время и сроки, наиболее эффективные для борьбы с насекомым.

"К среде создать комиссию по борьбе с мраморным клопом, определить ее состав и четкий план действий по борьбе с насекомым. При этом, приступить к борьбе с мраморным клопом уже завтра, не дожидаясь формирования комиссии", — поручил собравшимся на совещание Рауль Хаджимба.