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Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: нужны радикальные меры по борьбе с мраморным клопом

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (31)
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9 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по проблеме распространения мраморного клопа на территории республики.

Президент дал указание заложить в бюджет следующего года средства для закупки препаратов для уничтожения клопа, определить наиболее эффективные препараты, определить время и сроки, наиболее эффективные для борьбы с насекомым.

"К среде создать комиссию по борьбе с мраморным клопом, определить ее состав и четкий план действий по борьбе с насекомым. При этом, приступить к борьбе с мраморным клопом уже завтра, не дожидаясь формирования комиссии", — поручил собравшимся на совещание Рауль Хаджимба.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (31)

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