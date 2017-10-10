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Беслан Агрба во время ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба об экономике Абхазии: не влияют национальные особенности

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О программе экономического развития Абхазии, презентация которой состоится в Москве 18 октября, Sputnik Абхазия рассказал председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Программа экономического развития Республики Абхазия готовилась и разрабатывалась рабочей группой, сформированной из специалистов компании Strategic Partners Group (СПГ), Министерства экономики Республики Абхазия и представителей Московской абхазской диаспоры", — рассказал радио Sputnik Абхазия Беслан Агрба. Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой. 

Заказчиком программы является Совет по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия при финансовой поддержке компании "Мистраль-Алко".  В рамках мероприятия планируется представить 25 шагов по улучшению условий для развития приоритетных отраслей и кластеров экономики Абхазии, обсудить основные идеи программы и плана по ее реализации. 




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