Агрба об экономике Абхазии: не влияют национальные особенности

О программе экономического развития Абхазии, презентация которой состоится в Москве 18 октября, Sputnik Абхазия рассказал председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

"Программа экономического развития Республики Абхазия готовилась и разрабатывалась рабочей группой, сформированной из специалистов компании Strategic Partners Group (СПГ), Министерства экономики Республики Абхазия и представителей Московской абхазской диаспоры", — рассказал радио Sputnik Абхазия Беслан Агрба. Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой.

Заказчиком программы является Совет по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия при финансовой поддержке компании "Мистраль-Алко". В рамках мероприятия планируется представить 25 шагов по улучшению условий для развития приоритетных отраслей и кластеров экономики Абхазии, обсудить основные идеи программы и плана по ее реализации.