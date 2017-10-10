Дбар о борьбе с мраморными клопами: химобработка в домах небезопасна

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар на совещании у президента рассказал о самой эффективной борьбе с мраморным клопом.

Население очень активно реагирует на появление мраморного клопа, когда вредитель идет на зимовку, отмечает Роман Дбар.

"Он находит теплые, подходящие для зимовки места — это жилище человека. Сегодня он устремился в жилище человека и вызывает очень эмоциональную реакцию на насекомое", сказал Роман Дбар.

Из-за понижения температуры воздуха мраморный клоп ушел с плантаций и ищет убежище в жилых домах, отметил директор Института экологии.

"Химическими препаратами обрабатывать жилые помещения не имеет смысла. Во-первых, это не очень безопасно, поэтому самое главное — это проведение механической уборки насекомых, можно просто обдать собранных насекомых кипятком. Чем больше будет собранных насекомых уничтожено в этот период, тем меньше выйдет из зимовки", — отметил он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил на совещании, что должна быть создана постоянно действующая комиссия по борьбе с мраморным клопом.



