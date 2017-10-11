Джоджуа: армия Абхазии зародилась из полка внутренних войск в конце 1991 года

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11 октября 1992 года были созданы Вооруженные силы Республики Абхазия. О том, как это было, на радио Sputnik Абхазии рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны республики Роланд Джоджуа.

/ "25 лет назад, в 1992 году, президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление о создании Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. По сути само образование Абхазской армии берет начало еще с конца 1991 года, с периода формирования полка внутренних войск", — рассказал Роланд Джоджуа. Подробное интервью с начальником пресс-службы Министерства обороны Абхазии слушайте в подкасте.