Джоджуа: армия Абхазии зародилась из полка внутренних войск в конце 1991 года

Подробное интервью с начальником пресс-службы Министерства обороны Абхазии слушайте в подкасте.
11 октября 1992 года были созданы Вооруженные силы Республики Абхазия. О том, как это было, на радио Sputnik Абхазии рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны республики Роланд Джоджуа.
Подробное интервью с начальником пресс-службы Министерства обороны Абхазии слушайте в подкасте.
Фильм "Владислав Ардзинба. Драма победителя" был удостоен специального приза XXVIII открытого фестиваля документального кино "Россия", проходившего с 1 по 5 октября в Екатеринбурге.
О роли Абхазской армии в государственном устройстве Абхазии рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.
Ряд российских СМИ в ночь на среду "похоронили" оперного певца Дмитрия Хворостовского, однако позже появились опровержения.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.
Трое иностранных экстремалов спрыгнули с парашютом с самого высокого здания Казахстана – комплекса "Изумрудный квартал" в Астане.
В Интернете появились записи телефонных разговоров неизвестных людей о готовящихся в Кыргызстане беспорядках.
Минск предложил Москве провести встречу по цене на газ до 15 ноября, белорусское правительство не исключает перевода расчетов на российские рубли.
Литва субсидировала латвийскому предприятию покупку американского СПГ, чтобы в борьбе с "Газпромом" обеспечить европейские дотации терминалу в Клайпеде.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждение с еврокомиссаром штрафа за разобранные железнодорожные рельсы свернула к жалобам на "Газпром".
Предложение Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья не нашло поддержку у НАТО, но урегулирование ситуации не близко, считает эксперт.
Министр обороны России Сергей Шойгу прилетит в Душанбе на заседание глав военных ведомств стран СНГ.
МЧС России не подтвердило информацию о гибели узбекистанцев при пожаре на строительном рынке "Синдика" в Московской области.
В Таллиннском заливе проходят учения водолазов, цель – поиск опасных подводных объектов и обезвреживание взрывчатых веществ.
Глава Минфина Южной Осетии рассказала о размерах российской финансовой помощи: в 2018 году республика получит более 6 миллиардов рублей.
Баку поможет защитить от пиратов идущие из Китая в Турцию грузы: по словам представителя МПК "Европа-Кавказ-Азия", это одна из угроз для товаров.
Работу Армянской атомной станции, введенной в эксплуатацию в 1976 году, можно продлить минимум на 25 лет, считают в Росатоме.