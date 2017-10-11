Федоров: Каталония не решилась пойти в лобовую с Мадридом

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выступил в парламенте автономии с докладом об итогах референдума, проведенного 1 октября. Он заявил, что каталонцы заслужили независимость и проголосовали за нее, однако с отделением от Испании придется подождать, чтобы провести переговоры с Мадридом. После чего вдруг подписал декларацию о независимости Каталонии, а вместе с ним свои подписи под этим документом поставили 72 из 135 депутатов парламента.

"Уже в день проведения референдума было ясно, что Каталония пойти напрямую в лобовую с Мадридом вряд ли решится даже потому, что в референдуме принимало участие меньше половины населения и значительная часть вышла на манифестацию в поддержку Испании", отметил политолог в интервью радио Sputnik.



