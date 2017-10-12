Трапш: многие европейские избиратели не поддаются на пропаганду США

"Эти цифры показывают достаточно рационалистический уровень мышления значительной части европейского общества. У них есть понимание, что США оказывают влияние на выборы. Другое дело, что это влияние в разных странах Европы различное", отметил политолог.

Значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik. Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%).

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции его придерживаются 8% респондентов, в Германии — 10% и в Польше — 12%.

"Мы видим, что многие заявления, которые делают американские официальные лица, прямо направлены на формирование определенного общественного мнения и политического настроения в Восточной Европе. И не важно, о чем это – о том, что нужно скорее интегрироваться с Западом или о том, что Россия готовит широкомасштабное вторжение и нужно от нее защищаться. Во всех этих случаях главное — сформировать атмосферу, силы которой, потенциально ориентированные на США, получат общественную поддержку. И этот инструмент работает. Но результаты опроса показывают, что он работает далеко не со всеми потенциальными избирателями. То есть весомая часть из них прекрасно понимает, что все это является ничем иным, как результатом пропагандистских действий и не несет в себе рационального зерна", — сказал Николай Трапш.



