Барциц о забеге "Сухумский октябрь": приглашаем всех желающих

"Изначально мы планировали 14 и 15 октября провести два крупных мероприятия в Абхазии — это Кубок Евразии по плаванию на открытой воде и триатлон. Так как мы к этому моменту подготовим стартово-финишную зону и разметим все трассы, появилась идея 14 октября провести сухумский забег и пригласить принять участие в этом забеге, который назвали "Сухумский октябрь", всех желающих жителей республики и гостей двух крупных мероприятий, — рассказал Борис Барциц.