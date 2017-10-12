Смолин: в Европе не считают Россию главным злом

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал Sputnik результаты опроса в Европе.
Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября. Главный врач ревматолог Республиканской больницы Есма Маршания рассказала корреспонденту Sputnik, почему в Абхазии люди болеют артритом и как с ним бороться.
Во Всемирный день зрения председатель общественной организации инвалидов по зрению Даур Латария рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия о жизни незрячих.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада.
Штаб Южного военного округа и 58 общевойсковая армия начали совместную тренировку на Северном Кавказе на территории Северной Осетии.
В европейских структурах есть круги, которые стараются, чтобы Азербайджан вышел из состава ПАСЕ, пример тому – резолюция о состоянии демократии в стране.
Компания госкорпорации "Росатом" "ТВЭЛ" подписала с Армянской атомной электростанцией новый контракт на поставки ядерного топлива.
Казахстан будет самым надежным и близким партнером России, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
Спецслужбы Кыргызстана задержали гражданина страны, вернувшегося из Сирии: его подозревают в подготовке и совершении терактов.
МИД Беларуси выразил озабоченность задержанием на Украине белорусского гражданина по подозрению в шпионаже.
По итогам сезона 2017/18 Континентальную хоккейную лигу может покинуть рижское "Динамо" – на его место претендует клуб "Бинокор" из Ташкента.
Литва и Украина договорились сотрудничать в сфере новейших оборонных технологий для "защиты" от "общей восточной угрозы".
Этнические молдаване Крыма хотят создать на полуострове винодельческое предприятие и построить национальную деревню.
Россия помогла подготовить Таджикистану кадры для пяти тактических групп: обученные таджикские военные будут защищать границу с Афганистаном.
Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать рынки третьих стран под единым брендом.
Информационные листки левых Эстонии, отпечатанные на русском, вызвали недовольство оберегающих эстонский язык чиновников надзорного ведомства.
Штаб Южного военного округа и 58 общевойсковая армия начали совместную тренировку на Северном Кавказе на территории Северной Осетии.
В европейских структурах есть круги, которые стараются, чтобы Азербайджан вышел из состава ПАСЕ, пример тому – резолюция о состоянии демократии в стране.
Компания госкорпорации "Росатом" "ТВЭЛ" подписала с Армянской атомной электростанцией новый контракт на поставки ядерного топлива.