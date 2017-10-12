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Михаил Смолин
© Sputnik. Эстония

Смолин: в Европе не считают Россию главным злом

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал Sputnik результаты опроса в Европе.

Согласно данным опроса, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия.




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