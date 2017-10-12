Смолин: в Европе не считают Россию главным злом

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"Болезненный" парадокс: Абхазия провоцирует артрит и его же лечит Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября. Главный врач ревматолог Республиканской больницы Есма Маршания рассказала корреспонденту Sputnik, почему в Абхазии люди болеют артритом и как с ним бороться. 44

Инвалид по зрению: люди должны беречь свои глаза Во Всемирный день зрения председатель общественной организации инвалидов по зрению Даур Латария рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия о жизни незрячих. 27