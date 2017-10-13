Судаков о выходе США из Юнеско: Трамп направляет деньги на внутреннюю политику

США выходят из Юнеско, объявил госдепартамент. Вашингтон объяснил этот шаг задолженностью по членским взносам и необходимостью реформы организации. Решение вступит в силу 31 декабря, однако США сохранят статус наблюдателя при организации.
В США вводятся принципы мягкого изоляционизма, рассказал в эфире радио Sputnik политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии Военных Наук Сергей Судаков.
США выходят из Юнеско, объявил госдепартамент. Вашингтон объяснил этот шаг задолженностью по членским взносам и необходимостью реформы организации. Решение вступит в силу 31 декабря, однако США сохранят статус наблюдателя при организации.
Удивительное открытие сделали британские ученые, изучающие факторы, которые влияют на продолжительность жизни.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт циклона.
Поручение не принимать суда из Крыма получили все, задействованные в морских перевозках компании.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.
ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.
В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?
Китайские производители гидроэлектрооборудования изучают возможности поставок своей продукции в Таджикистан.
Узбекистан осуществил первые поставки плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию.
Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.