Тарба: предпринимателям Абхазии нужна бизнес-школа

Об обучающем курсе для молодых предпринимателей, который пройдет в АГУ с 23 октября по 17 ноября, о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены, на радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба.

"У нас есть две основные проблемы, которые не позволяют бизнесу развиваться так активно, как хотелось бы, — это отсутствие финансовых средств и отсутствие ключевых компетенций, которые позволяют грамотно и правильно организовать бизнес, менеджмент, маркетинг. У нас нет специализированных бизнес-школ. Наши предприниматели путем проб и ошибок вынуждены добиваться того, что другим показано и рассказано в бизнес-школах. Чтобы минимизировать такие вещи, мы реализуем в этом году пробную программу. А в перспективе это, может быть, перерастет в бизнес-школу", — отметил Батал Тарба.

Подробное интервью с заместителем министра экономики Баталом Тарба слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в подкасте.



