Терзян: впервые Госоркестр Абхазии выступит с гастролями в Москве

С 20 по 23 октября Абхазский государственный оркестр выступит с гастролями в Москве. О том, что подготовили музыканты для ценителей музыки столицы России, на радио Sputnik Абхазия рассказал худрук оркестра, Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.





"Это беспрецедентное событие, потому что в истории абхазского оркестра это первые гастроли в столицу России. Мы представим четыре разные программы на разных площадках", сообщил Давид Терзян в интервью журналисту Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия.