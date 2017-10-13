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Давид Терзян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Терзян: впервые Госоркестр Абхазии выступит с гастролями в Москве

Радио
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С 20 по 23 октября Абхазский государственный оркестр выступит с гастролями в Москве. О том, что подготовили музыканты для ценителей музыки столицы России, на радио Sputnik Абхазия рассказал худрук оркестра, Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.

"Это беспрецедентное событие, потому что в истории абхазского оркестра это первые гастроли в столицу России. Мы представим четыре разные программы на разных площадках", сообщил Давид Терзян в интервью журналисту Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия. 





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