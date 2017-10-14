Евгений Скляднев: впервые в Абхазии пройдет триатлон

В воскресенье 15 октября впервые в Абхазии пройдет триатлон. Что из себя будет представлять троеборье, на радио Sputnik Абхазия рассказали судья международного Союза триатлона Евгений Скляднев и президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.
При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе.
Биткоин снова растет в цене, за одну криптовалюту уже дают 5,7 тысячи долларов, а на торгах курс поднимался и до 5,8 тысячи долларов. Кто-то считает, что это мыльный пузырь, который в ближайшее время лопнет, а кто-то - что это начало эры криптовалют.
Хуан Пабло Эскобар, сын Пабло Эскобара, скрывался под фиктивным именем, а теперь раскрывает тайны жизни в семье наркобарона в своих книгах.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.
ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.
В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.
Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.
В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?
Китайские производители гидроэлектрооборудования изучают возможности поставок своей продукции в Таджикистан.
Узбекистан осуществил первые поставки плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro в Россию.
Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.