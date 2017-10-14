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Скляднев Евгений
© Sputnik / Илона Хварцкия

Евгений Скляднев: впервые в Абхазии пройдет триатлон

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В воскресенье 15 октября впервые в Абхазии пройдет триатлон. Что из себя будет представлять троеборье, на радио Sputnik Абхазия рассказали судья международного Союза триатлона Евгений Скляднев и президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

"Будет две дистанции. Это спринт: участники без остановки плывут 750 метров, затем 20 километров едут на велосипеде и потом бегут 5 километров. И вторая дистанция — олимпийская, она ровно в два раза больше. Организация сложная, требует перекрытия дорог в городе", рассказал Евгений Скляднев.


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