Василенок: победить в забеге "Сухумский октябрь" было сложно

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Финал Кубка Евразии по плаванию состоялся в Сухуме Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум на финал кубка Евразии по плаванию. 87

Парад-карнавал в честь старта ВФМС 2017 пройдет в Москве 35000 студентов и 450 делегатов со всего мира примут участие в параде-карнавале в центре Москвы в честь старта ВФМС 2017. 30