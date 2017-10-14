Победитель забега "Сухумский октябрь": организация на высшем уровне





"Я занимаюсь боксом, но в любом виде спорта ключевым является бег. Радует, что в нашей республике проводят такие соревнования и с каждым годом спортсменов становится все больше. Хочу отметить, что организация была на высшем уровне", сказал на радио Sputnik Абхазия победитель дистанции 5 километров забега "Сухумский октябрь" Сергей Кецба.