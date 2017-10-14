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Сергей Кецба
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Победитель забега "Сухумский октябрь": организация на высшем уровне

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Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (7)
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В студии радио Sputnik Абхазия победители забега "Сухумский октябрь" Сергей Кецба и Валерия Папина.

"Я занимаюсь боксом, но в любом виде спорта ключевым является бег. Радует, что в нашей республике проводят такие соревнования и с каждым годом спортсменов становится все больше. Хочу отметить, что организация была на высшем уровне", сказал на радио Sputnik Абхазия победитель дистанции 5 километров забега "Сухумский октябрь" Сергей Кецба. 


Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (7)

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