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Анжелика Бения
из личного архива Анжелики Бения

Анжелика Бения о фестивале молодежи в Сочи: учим иностранцев абхазскому языку

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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (9)
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Абхазию на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представляет делегация, состоящая из 50 человек, рассказала с места событий журналист Sputnik Абхазия Анжелика Бения.

"На фестивале будет работать множество дискуссионных тематических площадок. Нас разместили в Олимпийском парке, аккредитовали. Мы получили бейджи и желтую форму участников. Самыми дорогими подарками от организаторов оказались телефоны, которые вручили всем участникам фестиваля", — рассказала Анжелика Бения. 

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (9)

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