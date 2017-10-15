Анжелика Бения о фестивале молодежи в Сочи: учим иностранцев абхазскому языку

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Дети из Донецка выиграли соревнования по триатлону в Сухуме В соревнованиях по триатлону в Сухуме принимают участие как спортсмены из Абхазии, так и из России, ДНР, ЛНР. 29

Шесть главных тем человечества: как пройдет Церемония открытия ВФМС 2017 Грандиозная Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет 15 октября в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Она будет посвящена ключевым проблемам современного мира и их решениям, которые предлагают молодые люди. 19