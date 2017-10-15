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Олег Лакоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лакоба о договоре с Евразийским деловым союзом: широкое окно возможностей

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О возможностях, которые появились у Абхазии после заключения соглашения с Евразийским деловым союзом, на радио Sputnik Абхазия рассказал исполнительный директор Международного культурного делового центра республики Абхазия Олег Лакоба.

"Появляется серьезное окно возможностей в связи заключением соглашения с Евразийским деловым союзом. На крупнейшей в Европе торговой площадке "Фуд Сити" будет размещаться одно  из подразделений Торгового дома Абхазии", — рассказал исполнительный директор Международного культурно-делового центра республики Абхазия. 




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