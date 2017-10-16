Лавров: поддержим создание международной Ассоциации молодых дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к участникам Первого глобального форум молодых дипломатов, который организован в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.





"С удовольствием отмечаю, что инициатива проведения форума молодых принадлежит Совету молодых дипломатов МИД России, и она получила широкую поддержку. Здесь представлено более 50 внешнеполитических служб различных государств. Такие встречи будет полезно проводить традиционно", отметил Лавров.