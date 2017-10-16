Лавров: поддержим создание международной Ассоциации молодых дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к участникам Первого глобального форум молодых дипломатов, который организован в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В ближайшее время в Европарламенте будет создана группа депутатов, которая займется продвижением международных гуманитарных инициатив Послов доброй воли Абхазии.
На трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября состоялся забег на 2017 и 4000 метров.
Программисты обнаружили серьезные проблемы в безопасности протокола шифрования Wi-Fi и в ближайшее время готовятся обозначить границы этой проблемы.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.
Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм.
В США нет демократии и свободы слова, заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями за выборами президента Кыргызстана.
Беларусь лидирует в СНГ по производству картофеля, мяса и молока – об этом говорят данные Национального статистического комитета страны.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.
Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше, чем ожидалось: праздник посетили около 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин помог таджикскому волонтеру попасть на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Узбекские гребцы на чемпионате Азии в Сингапуре завоевали три золота и бронзу и получили лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Явка в 53,3% на местных выборах Эстонии — сигнал тревоги политикам: активность избирателей в стране - самая низкая за последнее десятилетие.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.