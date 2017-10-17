19:26 17 Октября 2017
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Батал Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба: к концу 2019 года количество крупных экспортеров Абхазии удвоится

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Министерство экономики республики принимает заявки от бизнесменов, желающих принять участие в программе поддержки экспорта. О направлениях программы на радио Sputnik Абхазия рассказал замминистра экономики страны Батал Тарба.

"Мы хотим сформировать реестр абхазских экспортеров, реестр экспортной продукции, который будем использовать в продвижении абхазской продукции на внешние рынки. С точки зрения организованной работы, серьезных оборотов и работы на перспективу в Абхазии на сегодняшний день числится порядка 30 экспортеров. Планируем к концу 2019 года увеличить эту цифру вдвое", — рассказал Батал Тарба. 

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