Тарба: к концу 2019 года количество крупных экспортеров Абхазии удвоится

"Мы хотим сформировать реестр абхазских экспортеров, реестр экспортной продукции, который будем использовать в продвижении абхазской продукции на внешние рынки. С точки зрения организованной работы, серьезных оборотов и работы на перспективу в Абхазии на сегодняшний день числится порядка 30 экспортеров. Планируем к концу 2019 года увеличить эту цифру вдвое", — рассказал Батал Тарба.