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Константин Пилия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия: в 2018 году часть полномочий администрации Сухума отдадут депутатам

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О том, какие полномочия получат в 2018 году депутаты Сухумского городского Собрания, на радио Sputnik Абхазия рассказал председатель собрания депутатов Константин Пилия.

"Мы сами разработали законопроект, немного меняющий полномочия депутатов. Дело в том, что избиратели, голосуя за кандидата, верят, что он может что-то делать, но фактически у депутата нет полномочий. Законопроект уже готов, он предусматривает наделение финансовыми полномочиями депутата при решении тех или иных бытовых вопросов избирателей. Перспективы хорошие. Глава администрации города идет навстречу, на 2018 год будут профинансированы депутатские проекты. Это, так скажем, джентельменское соглашение с главой администрации Сухума", — рассказал Константин Пилия в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.  




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