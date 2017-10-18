Ираида Ботт о Янтарной комнате: верим, что она не сгорела

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Заявление немецких исследователей о том, что Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена, на радио Sputnik прокомментировала заместитель директора по научной и просветительской работе Государственного музея-заповедника "Царское Cело" Ираида Ботт.