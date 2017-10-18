Ираида Ботт о Янтарной комнате: верим, что она не сгорела

Заявление немецких исследователей о том, что Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена, на радио Sputnik прокомментировала заместитель директора по научной и просветительской работе Государственного музея-заповедника "Царское Cело" Ираида Ботт.
Огромные декорации, стулья с высокой спинкой и игра без костюмов. О том, как репетируют премьеру "Ревизор" в РУСДРАМе, читайте а материале корреспондента Sputnik.
18 октября в Москве представили программу экономического развития "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".
Минэкономики Абхазии прогнозирует, что до пяти миллионов рублей будет выделяться на поддержку одного предпринимателя из гарантийного фонда.
Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.
Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.
Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.
Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.
Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.
Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.
Миротворческие мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации личного состава и техники.
Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.
В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.
Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.
Представители Азербайджана и России заложили фундамент автомобильного моста через реку Самур, который свяжет две страны.
Армения и Россия планируют создать армянского национального авиаперевозчика, который будет летать на самолетах Sukhoi Superjet 100.