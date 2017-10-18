Нателла Акаба: Абхазия нуждается в омбудсмене

Насколько Абхазия нуждается в омбудсмене, с какими нарушениями прав человека чаще всего сталкиваются члены Общественной палаты республики, на радио Sputnik Абхазия рассказала секретарь палаты Нателла Акаба.
Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.
Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.
Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.
Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев подал заявление и был освобожден от занимаемой должности вице-президента Федерации футбола.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Региональная группировка войск Беларуси и России является гарантом стабильности в Европе, заявил глава белорусского оборонного ведомства.
Латвия с 2017 по 2020 год направит более 31 миллиона евро на укрепление границ с Россией и Беларусью.
В Литве начали публиковать агентурные сообщения агентов КГБ, занимавшихся разведкой в литовских эмигрантских организациях.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы министром обороны, даже несмотря на решение Конституционного суда.
Силовики Таджикистана составили список более чем из 300 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которых взяли на оперативный учет.
Рамзан Кадыров пообещал привезти в Грозный высланную в Узбекистан в 50-х годах прошлого века пожилую чеченку, которую он встретил в Бухаре.
В Эстонии из тюрьмы могут освободить насильника, на счету которого с десяток детей, младшему из которых не было и пяти лет.
Более двадцати граждан Южной Осетии, осужденных на территории России, ходатайствовали о переводе в республику для дальнейшего отбывания наказания.
Министр экономики Азербайджана уверяет, что разговоры о реэкспорте в Россию турецких томатов не соответствуют действительности.
Гражданин Армении, занимавшийся частным извозом в Москве, арестован на полтора месяца по обвинению в отравлении пассажиров.