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Нателла Акаба: Абхазия нуждается в омбудсмене

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Насколько Абхазия нуждается в омбудсмене, с какими нарушениями прав человека чаще всего сталкиваются члены Общественной палаты республики, на радио Sputnik Абхазия рассказала секретарь палаты Нателла Акаба.

"Это очень нужный пост, потому что в любом демократическом государстве, где уважают права человека, такой пост существует. Абхазия не должна быть исключением из правил. В Абхазии, к сожалению, имеют место нарушения прав человека. Поэтому работать в этом направлении нужно обязательно", — отметила Нателла Акаба в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 

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