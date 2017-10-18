Нателла Акаба: Абхазия нуждается в омбудсмене

Насколько Абхазия нуждается в омбудсмене, с какими нарушениями прав человека чаще всего сталкиваются члены Общественной палаты республики, на радио Sputnik Абхазия рассказала секретарь палаты Нателла Акаба.

"Это очень нужный пост, потому что в любом демократическом государстве, где уважают права человека, такой пост существует. Абхазия не должна быть исключением из правил. В Абхазии, к сожалению, имеют место нарушения прав человека. Поэтому работать в этом направлении нужно обязательно", — отметила Нателла Акаба в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава.